"Матч не на тот счет, который мы видим на табло. И комментаторы во время игры об этом говорили. Команда бежала вперед, команда атаковала, не сидела в обороне и встречала атаки соперника — нет, было очень много моментов. Где-то не реализовали, где-то не хватило везения, где-то были другие обстоятельства. Но в целом, команда прогрессирует и мне кажется, что нет никого, кто это не видит", - цитирует Мелик-Гусейнова "РБ Спорт".
Вчера, 7-го марта, "Пари НН" на своем поле уступил "Краснодару" со счетом 0:3 в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:3, забитыми мячами отметились: Александр Черников, Жоау Батчи и Джон Кордоба. Главный арбитр встречи отменил гол игрока "Пари НН" Хуана Боселли, а позже полузащитник нижегородцев Николай Калинский не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
После 20-ти сыгранных туров нижегородцы располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками. В 21-м туре чемпионата России команда Виктора Гончаренко сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".
Гендир "Пари НН": команда прогрессирует и мне кажется, что нет никого, кто это не видит
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о прогрессе нижегородцев.
Фото: ФК "Краснодар"