Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
0 - 1 0 1
Ростов1 тайм
Факел
14:30
ЗенитНе начат
ЦСКА
17:00
ХимкиНе начат
Динамо
19:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Алания
15:00
ТюменьНе начат
КАМАЗ
17:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
15:30
Манчестер СитиНе начат
Кристал Пэлас
18:00
ИпсвичНе начат
Ливерпуль
18:00
СаутгемптонНе начат
Брайтон
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
20:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
16:00
ЛеганесНе начат
Алавес
18:15
ВильярреалНе начат
Валенсия
20:30
ВальядолидНе начат
Барселона
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
17:00
ВенецияНе начат
Парма
17:00
ТориноНе начат
Лечче
20:00
МиланНе начат
Интер
22:45
МонцаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
17:30
ВердерНе начат
Боруссия Д
17:30
АугсбургНе начат
Вольфсбург
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хольштайн
17:30
ШтутгартНе начат
Бавария
17:30
БохумНе начат
Фрайбург
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ренн
19:00
ПСЖНе начат
Лилль
21:00
МонпельеНе начат
Марсель
23:05
ЛансНе начат

Гендир "Пари НН": команда прогрессирует и мне кажется, что нет никого, кто это не видит

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о прогрессе нижегородцев.
Фото: ФК "Краснодар"
"Матч не на тот счет, который мы видим на табло. И комментаторы во время игры об этом говорили. Команда бежала вперед, команда атаковала, не сидела в обороне и встречала атаки соперника — нет, было очень много моментов. Где-то не реализовали, где-то не хватило везения, где-то были другие обстоятельства. Но в целом, команда прогрессирует и мне кажется, что нет никого, кто это не видит", - цитирует Мелик-Гусейнова "РБ Спорт".

Вчера, 7-го марта, "Пари НН" на своем поле уступил "Краснодару" со счетом 0:3 в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:3, забитыми мячами отметились: Александр Черников, Жоау Батчи и Джон Кордоба. Главный арбитр встречи отменил гол игрока "Пари НН" Хуана Боселли, а позже полузащитник нижегородцев Николай Калинский не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

После 20-ти сыгранных туров нижегородцы располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками. В 21-м туре чемпионата России команда Виктора Гончаренко сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится