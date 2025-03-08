- Вендел на протяжении всей игры провоцировал соперников, спорил с Мешковым, тот ему «пихал» в ответ. Вопрос к футболисту: хочет ли он вообще играть в футбол в России. Получит от двух матчей бана, это оскорбление. Кукуян правильно позвал Мешкова посмотреть повтор. За такие жесты по отношению к зрителям можно звать на VAR даже после возобновления игры.
Сегодня, 8 марта, состоялся матч 20-го тура российской Премьер-лиги между "Факелом" и "Зенитом". Игра проходила в Воронеже и завершилась убедительной победой гостей со счетом 2:0. Хозяева поля играли в меньшинстве с 37-й минуты после того, как прямую красную карточку получил полузащитник Вячеслав Якимов.
Однако заканчивали встречу соперники в равных составах. На 73-й минуте удаление заработал полузащитник сине-бело-голубых Вендел, который теперь пропустит поединок с московским "Спартаком" в рамках 21-го тура чемпионата России. Напомним, предыдущий тур с ЦСКА (0:0) бразилец также пропускал из-за дисквалификации.
Источник: "Чемпионат"
Экс-арбитр Федотов: Вендел всю игру провоцировал соперников и спорил с Мешковым. Хочет ли он вообще играть в России?
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с удалением хавбека "Зенита" Вендела в 20-м туре РПЛ.
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"