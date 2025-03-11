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Сапета: "Динамо" растит своих воспитанников, а "Зенит" всё везёт и везёт бразильцев

Экс-игрок «Динамо» Александр Сапета высказал мнение о стратегии команд в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге, отметив особенности подхода «Зенита» и «Динамо».
Фото: ФК "Зенит"
«Зенит» всё везёт и везёт бразильцев. Давно понятно, что он будет продолжать это делать. Клуб хочет становиться чемпионом за их счёт. Каждый развивается по-своему. Во многом это зависит от денег. «Динамо» растит своих воспитанников. У каждого своя стратегия в борьбе за чемпионство», – цитирует Сапету Metaratings.

В настоящее время «Зенит» представляет собой команду, в которую входят шесть бразильских игроков: центральный защитник Нино, капитан Дуглас Сантос, центральный полузащитник Вендел, а также вингеры Педро, Луис Энрике и Густаво Мантуан.

В текущем сезоне за команду «Динамо» выступают следующие игроки, которые являются воспитанниками клуба: Игорь Лещук, Дмитрий Скопинцев, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин и Александр Кутицкий.

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