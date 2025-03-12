«Я думаю, что «Локо» может посыпаться — будут доигрывать чемпионат. Молодежь ввели, молодежи будут давать играть. Там уже и Раков много времени получает, и Годяев, который еще в Махачкале вышел, тоже будет. Играют свои. Там еще, по-моему, травму Баринов получил. Я думаю, что «Локомотив» — все. И может не бороться дальше. Потому что даже за медали тяжело будет бороться — тройка, которая впереди, она намного сильнее, мощнее», — заявил Радимов «РБ Спорт».
Данила Годяев, воспитанник «Локомотива», дебютировал за основную команду в первом же матче после возобновления Российской Премьер-Лиги. В течение следующих трёх игр он выходил на поле во всех матчах и в общей сложности провел на поле 137 минут.
Вадим Раков, также выступающий за основной состав, с самого начала сезона получал небольшое количество игрового времени. Однако после зимней паузы его игровое время возросло.
Следующий матч «Локомотива» пройдет 15 марта в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги, где соперником станет московское «Динамо». Встреча состоится на домашнем стадионе «РЖД Арена».
Радимов: "Локомотив" — все. Будут просто доигрывать чемпионат
Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о текущих перспективах «Локомотива», который в двух матчах после возобновления чемпионата набрал лишь два очка.
Фото: ФК "Локомотив"