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Тедеев - о Дзюбе: спасибо всем тренерам, которые воспитали сильнейшего форварда за всю историю отечественного футбола

Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев высказался о рекорде Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Могу только гордиться Дзюбой и сказать спасибо всем тренерам, которые воспитали сильнейшего форварда всю историю отечественного футбола. Конечно, гордость зашкаливает. И прежде всего, огромное спасибо его родителям, его семье за то, что он всегда выходит на поле счастливым — это дорогого стоит", - цитирует Тедеева "РБ Спорт".

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" на выезде одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:0. Артем Дзюба в той встрече забил 234 мяч в своей карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего форварда в 1,8 миллионов евро, контракт Дзюбы с клубом рассчитан до конца этого сезона.

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