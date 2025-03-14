"Ну я думаю, что у Карпина было отрицательное отношение к Дзюбе, и скорее всего, оно и осталось. Но я рад, что Карпин в конечном итоге наступил на свое эго, и позвал Артема. Может быть, кто-то сверху сказал Карпину, что надо его взять", - приводит слова Селюка "ВсеПроСпорт".
13 марта 36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба был вызван в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе, запланированном на 17-25 марта. На этот период национальная команда проведет два товарищеских матча - с командами Гренады (19 марта) и Замбии (25 марта).
Следующий забитый гол в составе сборной России сделает Артема Дзюбу лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Селюк: кто-то сверху сказал Карпину, что надо взять Дзюбу
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением, раздули ли СМИ конфликт между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и форвардом "Акрона" Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Акрон"