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Селюк: кто-то сверху сказал Карпину, что надо взять Дзюбу

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением, раздули ли СМИ конфликт между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и форвардом "Акрона" Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Акрон"
"Ну я думаю, что у Карпина было отрицательное отношение к Дзюбе, и скорее всего, оно и осталось. Но я рад, что Карпин в конечном итоге наступил на свое эго, и позвал Артема. Может быть, кто-то сверху сказал Карпину, что надо его взять", - приводит слова Селюка "ВсеПроСпорт".

13 марта 36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба был вызван в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе, запланированном на 17-25 марта. На этот период национальная команда проведет два товарищеских матча - с командами Гренады (19 марта) и Замбии (25 марта).

Следующий забитый гол в составе сборной России сделает Артема Дзюбу лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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