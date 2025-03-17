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Глушаков: сейчас глупо говорить о чемпионстве "Спартака". Игры с аутсайдерами им даются тяжело

Бывший футболист "Спартака" Денис Глушаков высказался о шансах команды на победу в чемпионате по итогам этого сезона.
Фото: ФК "Спартак"
"Сейчас глупо говорить о чемпионстве "Спартака". Не каждый день ты играешь с "Зенитом", а матчи с другими командами, в том числе с аутсайдерами, команде иногда даются тяжело", - цитирует Глушакова "Чемпионат".

Напомним, вчера "Спартак" обыграл на своем поле петербургский "Зенит" в матче 21-го тура российской Премьер-лиги со счетом 2:1. В предыдущем туре московская команда с таки же счетом уступила на выезде казанскому "Рубину".

Красно-белые набрали 43 очка и обошли "Зенит" в турнирной таблице по итогам личных встреч. Подопечные Деяна Станковича располагаются на второй строчке и отстают от лидирующего "Краснодара" на три балла.

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