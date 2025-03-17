Глушаков: сейчас глупо говорить о чемпионстве "Спартака". Игры с аутсайдерами им даются тяжело

"Сейчас глупо говорить о чемпионстве "Спартака". Не каждый день ты играешь с "Зенитом", а матчи с другими командами, в том числе с аутсайдерами, команде иногда даются тяжело", - цитирует Глушакова "Чемпионат".
Напомним, вчера "Спартак" обыграл на своем поле петербургский "Зенит" в матче 21-го тура российской Премьер-лиги со счетом 2:1. В предыдущем туре московская команда с таки же счетом уступила на выезде казанскому "Рубину".
Красно-белые набрали 43 очка и обошли "Зенит" в турнирной таблице по итогам личных встреч. Подопечные Деяна Станковича располагаются на второй строчке и отстают от лидирующего "Краснодара" на три балла.