Экс-арбитр Федотов рассказал, почему засчитанный второй гол "Спартака" - правильное решение

"Второй ассистент Варанцо Петросян находился в хорошей позиции. И, когда его показали, я думаю, он объяснял, что футболист "Зенита" перекрывал ему обзор. А раз перекрывал — это значит, что Мартинс не был в офсайде. Тогда надо доверять только ассистенту. Линии появились позднее, но с кривого ракурса, который искажает картинку. В этой ситуации спихивать всё на судей и, не разобравшись, критиковать — это безумие. Первый человек, которому в этом эпизоде можно доверять, — ассистент. Он гол засчитал. Правильное решение. Всё", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Второй гол московского "Спартака" в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 в ворота петербургского "Зенита" был забит на 90-й минуте и в итоге стал победным. С правого фланга передачу к линии вратарской "Зенита" совершил защитник "Спартака" Даниил Денисов, после чего мяч в касание мимо вратаря Евгения Латышонка отправил Кристофер Мартинс, который, тем самым, оформил дубль.
Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым. Его ассистентами были Алексей Лунев и Варанцо Петросян. Резервным судьей был Евгений Буланов, а на VAR работали Алексей Сухой и Алексей Амелин.