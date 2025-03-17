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Агент ответил, сделал ли Дуглас Сантос выбор между сборными России и Бразилии

Тьяго Фрейтас, агент левого защитника петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса, ответил на вопрос, сделал ли его клиент выбор между сборными России и Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"
"Дугласа не вызвали. Поэтому на данный момент решать нечего", - приводит слова Фрейтаса Odds.ru.

Левый защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос, будучи уроженцем Бразилии, в октябре 2024 года был принят в российское гражданство. После этого он получил от ФИФА разрешение выступать за сборную России, а в Российской Премьер-Лиге 30-летний футболист перестал считаться легионером.

В марте Сантос был включен в расширенные списки сборных России и Бразилии, но в окончательный состав ни той, ни другой национальной команды он не попал.

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