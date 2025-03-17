"Дугласа не вызвали. Поэтому на данный момент решать нечего", - приводит слова Фрейтаса Odds.ru.
Левый защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос, будучи уроженцем Бразилии, в октябре 2024 года был принят в российское гражданство. После этого он получил от ФИФА разрешение выступать за сборную России, а в Российской Премьер-Лиге 30-летний футболист перестал считаться легионером.
В марте Сантос был включен в расширенные списки сборных России и Бразилии, но в окончательный состав ни той, ни другой национальной команды он не попал.
Агент ответил, сделал ли Дуглас Сантос выбор между сборными России и Бразилии
Тьяго Фрейтас, агент левого защитника петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса, ответил на вопрос, сделал ли его клиент выбор между сборными России и Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"