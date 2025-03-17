"После травмы руки в первой части сезона Максим никак не может вернуться на свой высокий уровень: то ли уверенность потерял, то ли еще что-то... И вроде он восстановился, и сборы с командой провел. Но пока очень далек от самого себя образца старта сезона. Он еще наберет форму? Сложно сказать. Сейчас он даже не на ведущих ролях в "Зените", - приводит слова Газзаева "СЭ".
Летом 2024 года атакующий полузащитник Максим Глушенков был выкуплен петербургским "Зенитом" у московского "Локомотива" за 6,3 миллионов евро. В текущем сезоне 25-летний футболист в общей сложности принял участие в 17 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 10 голов, отдал партнерам по команде 2 голевые передачи, получил 1 желтую карточку.
В первой части сезона-2024/25 Глушенков был вынужден пропустить 14 матчей "Зенита": 6 игр было пропущено из-за перелома запястья, а еще 8 игр - из-за травмы бицепса бедра.
Максим Глушенков в марте 2025 года получил вызов в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе, во время которого запланированы товарищеские матчи против команд Гренады и Замбии.
Газзаев: сейчас Глушенков даже не на ведущих ролях в "Зените"
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился своим мнением об игре атакующего полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"