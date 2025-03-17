«У «Динамо» много травм, из-за этого состав постоянно меняется. Меня удивила ситуация с Бальбуэна, который переутомился, и в центре обороны оказался невысокий Касерес. В атаке Личка выставил всех техничных игроков, и в начале матча было много моментов, даже две штанги.
Также удивил Макаров. Человек выходит в самом конце игры и отмечается тем, что сбивает своего одноклубника в чужой штрафной, мешая тому продолжить атаку. Что это вообще было-то?» — цитирует Шалимова «РБ Спорт».
В текущем сезоне Макаров принял участие в 15 матчах за «Динамо» во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего форварда составляет 1,8 миллионов евро.
После 21 тура «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков.
Шалимов — об эпизоде с Бителло: удивил Макаров. Что это вообще было?
Российский футбольный тренер Игорь Шалимов прокомментировал матч 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» (2:1). Он выразил удивление по поводу поведения полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, который в концовке игры сбил одноклубника в чужом штрафном.
Фото: кадр трансляции