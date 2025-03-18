"Я думаю, Саввиди может сделать клуб, если он возьмётся. Сейчас у него очень большой опыт с ПАОКом, он добивался больших успехов с этим клубом. Поэтому если такой, как Саввиди, то это плюс вообще всей лиги. Если он придёт, он не будет бороться за выживание, "Ростов" Саввиди будет бороться за чемпионство", - приводит слова Селюка "Евро-Футбол.Ру".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к лету 2025 года контрольный пакет акций футбольного клуба "Ростов" перейдет в собственность российско-греческого бизнесмена, владельца действующего чемпиона Греции ПАОКа Ивана Саввиди.
В текущем сезоне "Ростов" после 21-го тура Российской Премьер-Лиги имеет в своем активе 30 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать восьмое место в турнирной таблице. Кроме того, южане продолжают участие в розыгрыше Кубка России - на стадии 1/2 финала Пути РПЛ "Ростов" после первого матча проигрывает петербургскому "Зениту" со счётом 0:1.
Селюк: если придёт Саввиди, "Ростов" будет бороться за чемпионство
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о возможном приходе бизнесмена Ивана Саввиди в футбольный клуб "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"