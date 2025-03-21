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Ибишев: Дзюба - величайший нападающий в российском футболе

Защитник сборной России Турпал-Али Ибишев высказался о рекорде Артема Дзюбы.
Фото: РФС
"После матча мы были очень рады, что Артем забил свой гол. Не сказал бы, что мы играли в первом тайме на него — первые мячи вообще забили другие футболисты. Все были счастливы, что он побил рекорд. Думаю, он величайший нападающий в российском футболе", - цитирует Ибишева "СЭ".

Напомним, что национальная команда России одержала победу над Гренадой в товарищеском матче со счетом 5:0. Артем Дзюба в той встрече отметился забитым мячом, который стал 31-м в его карьере в составе национальной команды, и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Ранее Дзюба забил 234-й мяч в своей карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На данный момент 36-летний нападающий выступает за тольяттинский "Акрон".

25-го марта команда Валерия Карпина примет на "ВТБ Арене" сборную Замбии. Артем Дзюба не примет участие в матче, так как покинул расположение национальной команды.

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