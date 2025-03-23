"Он сказал, и я ему верю, что он говорил так: раз уж не вызвали в сборную, потренируюсь в "Зените" с хорошими футболистами. Не было такого, что это лучше вызова в сборную. Естественно, я задал вопрос, хочет ли он играть за сборную вне зависимости от соперника, и он ответил утвердительно", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
В текущем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт нападающего с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года.
На счету нападающего 2 матча в составе национальной команды России. Напомним, что сборная России в марте одержала победу над Гренадой со счетом 5:0. Во вторник, 25-го марта, команда Валерия Карпина сыграет на стадионе московского "Динамо" с Замбией.
Карпин заявил, что Глушенков выразил готовность играть за сборную России против любого соперника
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Максим Глушенков выразил готовность выступать за национальную команду России.
Фото: ФК "Зенит"