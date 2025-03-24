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Стало известно, когда Глебов приступит к тренировкам с "Динамо"

В пресс-службе столичного "Динамо" ответили на вопрос о состоянии здоровья хавбека Данила Глебова.
Фото: ФК "Динамо"
"В понедельник, 24 марта, он приступит к тренировкам", - приводит слова пресс-службы клуба "СЭ".

Напомним, полузащитник московского "Динамо" Данил Глебов пропустил матч 21-го тура РПЛ против "Локомотива" (1:2) по медицинским показаниям.

25-летний опорный хавбек перебрался в стан бело-голубых минувшей зимой из "Ростова". За столичную команду футболист провел две игры в рамках российской Премьер-лиги и пока не отметился результативными действиями.

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