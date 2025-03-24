"Все таланты, с которыми я работал, раскрылись. Условно, говорили про Давыдова, которого Леонид Федун русским Месси обозвал, но что-то пошло не так", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Нападающий Денис Давыдов является выпускником академии московского "Спартака" имени Ф. Ф. Черенкова. Был игроком основной команды красно-белых с 2013 по 2018 гг., но в общей сложности форвард всего принял участие в 37 матчах, забил 1, отдал 6 голевых передач. В настоящее время 30-летний футболист выступает в Медиалиге.
Карпин: Федун обозвал Давыдова русским Месси, но что-то пошло не так
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, кто из футболистов, с которыми он работал, был самым ярким, но не реализовал свой талант.
Фото: ФК "Спартак"