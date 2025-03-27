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Литвинов подтвердил интерес "Бешикташа", но переход не состоялся

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал интерес к нему со стороны турецкого «Бешикташа».
Фото: ФК "Спартак"
«Мог ли я уйти в «Бешикташ»? В СМИ писали об их интересе. Не буду раскрывать все карты (смеется). Были разговоры, но до какой-то конкретики не дошло. Узнавал — мне говорили, что есть интерес. Но после общения со «Спартаком» мы поняли, что сейчас перехода не будет», — заявил Литвинов «СЭ».

Руслан Литвинов является воспитанником Спартака. За первую команду играет с сентября 2021 года. За это время провел 122 матча в которых забил 5 мячей и сделал 6 ассистов.

Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Текущая рыночная стоимость 23-летнего игрока составляет 5 миллионов евро по версии Transfermarkt.

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