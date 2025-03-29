«Матч будет сложным для «Спартака», да и любому сейчас будет сложно в Грозном на этом отрезке чемпионата. Сейчас многие команды будут играть, как играл «Спартак» против «Зенита», тот же «Пари НН». У «Спартака» встреча с махачкалинским «Динамо» в Москве впереди. В Москве, конечно, полегче будет, но на выезде с Махачкалой тяжело играть. С «Факелом» на выезде тоже будет серьёзная игра. У «Зенита», правда, посложнее календарь – ещё и Кубок. Сейчас главное – не терять очки в матчах с командами второй восьмёрки», — заявил Первак Metaratings.
До конца сезона в Российской Премьер-Лиге командам осталось провести по 9 матчей. «Спартаку» предстоит сыграть два матча с соперниками из топ-6: с ЦСКА и московским «Динамо». У «Зенита» таких игр будет три: против «Локомотива», «Краснодара» и всё того же «Динамо».
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков, но он уступает по дополнительным показателям.
Первак: "Спартаку" предстоит трудный матч с "Ахматом", но у "Зенита" календарь посложнее
Экс-генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился своими ожиданиями от матча между «Ахматом» и «красно-белыми» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"