"Точно так же, как и вы, прочитал об интересе "Галатасарая" в интернете. Никакой конкретики, никаких контактов не было. Зимой по нему никаких обращений тоже не было", - цитирует Бабаева ТАСС.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в услугах полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева заинтересован турецкий "Галатасарай".
Атакующий хавбек сборной Узбекистана играет за "армейцев" с лета 2023 года. Его действующее соглашение с российским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. В этом сезоне Файзуллаев забил 3 гола и отдал 10 ассистов в 28 матчах за ЦСКА в РПЛ и Кубке России.
Бабаев - об интересе "Галатасарая" к Файзуллаеву: никаких контактов не было
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на информацию об интересе к хавбеку Аббосбеку Файзуллаеву со стороны "Галатасарая".
Фото: ПФК ЦСКА