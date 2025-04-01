"После травмы Тюкавина "Динамо" потеряло чемпионские амбиции. Это один из лучших, если не лучший нападающий последних лет в Российской Премьер-Лиге. Его отсутствие уменьшает шансы "Динамо" на победу в чемпионате", - цитирует Тяпушкина Metaratings.
Напомним, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1). У форварда был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.
После 22-х сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 42-мя очками в своем активе. Бело-голубые отстают от лидирующего "Краснодара" на семь очков.
Тяпушкин: после травмы Тюкавина "Динамо" потеряло чемпионские амбиции
Бывший российский голкипер Дмитрий Тяпушкин высказался о чемпионских амбициях московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"