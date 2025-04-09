Петржела: "Зенит" покажет себя и одержит победу над "Краснодаром"

"Зенит" играет дома. У команды есть все шансы победить в этой игре. "Зенит" уже не в первый раз выигрывает чемпионат и знает, что надо делать. "Зенит" умеет побеждать. Будет приятно выиграть в такой год. В этой игре "Зенит" покажет себя и победит", - цитирует Петржелу "Спорт День за Днем".
В 24-м туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" примет на своем поле "Краснодар" - встреча состоится в воскресенье, 13-го апреля, в 17:00 по московскому времени. После 23-х сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 52-мя набранными очками. Петербуржцы располагаются на третьей строчке и отстают от южан на пять баллов.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".