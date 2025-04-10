- Не хочу никому подсказывать и навязывать, тем более Семаку. Но визуально мне кажется, что на фланге Кассьерра пропадает, и позиция «десятки» тоже не его. Он может играть только центрального нападающего», — сказал Писарев Sport24.
Напомним, Матео Кассьерра перешел в "Зенит" из "Сочи" в 2022 году за 4,5 миллионов евро. В текущем сезоне РПЛ колумбийский нападающий принял участие в 23 матчах, забив 8 голов и 4 голевые передачи.
На данный момент петербуржцы занимают вторую строчку в чемпионате, набрав 47 очков в 23 матчах. Следующий тур сине-бело-голубые проведут на своем поле против "Краснодара". Встреча состоится 13 апреля в 17:00.
Писарев: на фланге Кассьерра пропадает, и позиция "десятки" тоже не его
Тренер сборной России Николай Писарев высказался о тактических решениях со стороны тренерского штаба санкт-петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Краснодар"