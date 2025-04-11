"Артига отталкивается от материала, который у него есть. По именам "Химки" должны быть минимум в топ-10 РПЛ. В команде есть много ребят хорошего уровня, игравших в сильных командах РПЛ. Но у "Химок" далеко не всегда получается все задуманное", – приводит слова Черевченко Metaratings.
После 23-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги подмосковные "Химки" под руководством тренерского штаба во главе с Франком Артигой имеют в своем активе 23 очка, которые позволяют команде на данный момент занимать двенадцатое место в турнирной таблице.
В ближайшем матче "Химки" на своем поле в воскресенье, 13 апреля, сыграют против самарских "Крыльев Советов". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Черевченко: "Химки" должны быть минимум в топ-10 РПЛ
Футбольный тренер Игорь Черевченко высказался об игре подмосковных "Химок" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Химки"