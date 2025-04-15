«Кроме смеха, высказывания Бубнова ничего не вызывают. Пусть это комментируют болельщики. Я поддерживаю Пальцева и тех, кто играет изо всех сил, отдаётся на поле вне зависимости от соперника. Для чего футболисты выходят на поле? Чтобы выиграть. Он может говорить эмоционально, но он говорит с открытой душой. Я не хочу говорить про Бубнова — он мог эмоционально вспылить. Меня волнует профессиональное отношение к делу. Пальцев — профессионал. Мы проигрываем чаще, чем выигрываем, но ребята играют изо всех сил. Для меня это важно как для руководителя», — заявил Гаджиев «Чемпионату».
Напомним, после окончания победного матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024 с московским "Спартаком" защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев просил передать привет футбольному эксперту Александру Бубнову, который перед началом тура не прогнозировал успешный результат для дагестанского клуба. Тем не менее, он одержал победу со счётом 2:1.
После этого Александр Бубнов в эфире одной из программ отреагировал: «Теперь я тебя буду мочить, чтобы у тебя мотивация была, каждую игру! И ты будешь выигрывать? Крути-крути, клоун! Че ты здесь цирк устроил?!»
В "Динамо" Махачкала прокомментировали слова Бубнова про Пальцева
Глава махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал резкие высказывания эксперта Александра Бубнова в адрес защитника команды Валентина Пальцева.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала