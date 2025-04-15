«Файзуллаев сдаёт. Видно, что в игре он теряется, не знает, что делать. Конкуренция на него действует, нервничает. Видимо, он не того класса и уровня игрок, чтобы подходить армейцам. Сначала посверкал немного, и слава богу, сейчас есть ребята поинтереснее», — заявил Пономарёв «Советскому спорту».
Летом 2023 года Файзуллаев стал игроком ЦСКА, перейдя из «Пахтакора» за 500 тысяч евро. В текущем сезоне он провёл 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 21-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро.
В 2023 году Файзуллаев был признан футболистом года в Узбекистане, а в 2024 году — лучшим молодым футболистом года в Азии.
Пономарёв — о Файзуллаеве: сначала посверкал немного, а сейчас видно, что он не того класса игрок
Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал игру полузащитника Аббосбека Файзуллаева в нынешнем сезоне.
Фото: ФК ЦСКА