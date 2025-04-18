- Мы провели заседание и согласовали выплату части денег. Провели авансирование. Для этого нужно было решение правления. Здесь наша общая задача сохранить целостность согласования. Часть денег футболистам будет выплачена, но проблема не решена.
В пятницу, 18 апреля, состоялась встреча президента российской Премьер-лиги Александра Алаева с игроками "Химок", которые несколько дней бойкотировали тренировки из-за задолженности клуба по зарплатам.
Ранее Алаев сообщил, что лига взяла внешнее управление над подмосковным футбольным клубом.
"Химки" с 23 набранными очками располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице. В воскресенье, 20 апреля, красно-черные сыграют в гостях против "Зенита" в рамках 25-го тура РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Алаев: согласовали выплату части денег, но проблема в "Химках" не решена
Глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что в "Химках" провели авансирование.
Фото: ФК "Химки"