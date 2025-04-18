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Алаев: согласовали выплату части денег, но проблема в "Химках" не решена

Глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что в "Химках" провели авансирование.
Фото: ФК "Химки"
- Мы провели заседание и согласовали выплату части денег. Провели авансирование. Для этого нужно было решение правления. Здесь наша общая задача сохранить целостность согласования. Часть денег футболистам будет выплачена, но проблема не решена.

В пятницу, 18 апреля, состоялась встреча президента российской Премьер-лиги Александра Алаева с игроками "Химок", которые несколько дней бойкотировали тренировки из-за задолженности клуба по зарплатам.

Ранее Алаев сообщил, что лига взяла внешнее управление над подмосковным футбольным клубом.

"Химки" с 23 набранными очками располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице. В воскресенье, 20 апреля, красно-черные сыграют в гостях против "Зенита" в рамках 25-го тура РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"

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