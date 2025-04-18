"Нам нужно выигрывать все матчи. Дальше у нас не будет проходных игр. Не нужно делать никаких ставок на чемпионат или Кубок. Следующий матч с "Акроном" — нужно настраиваться на битву и быть готовым к тому, что будет очень серьёзный соперник. Стараться побеждать, а дальше посмотрим и увидим", - приводит слова Зобнина "Чемпионат".
Московский "Спартак" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 24-го тура имеет в своём активе 47 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Отставание красно-белых от второго места составляет 3 очка, а от первого места - 5 очков. В следующем туре команда Деяна Станковича 19 апреля на выезде сыграет против тольяттинского "Акрона" (начало встречи запланировано на 14:30 мск).
В Кубке России "Спартак" пробился во второй этап 1/2 финала Пути регионов, где 29 апреля на своём поле сыграет против московского "Динамо". Стартовый свисток должен прозвучать в 20:30 мск.
Зобнин: "Спартаку" нужно выигрывать все матчи, а не делать ставку на чемпионат или Кубок
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин поделился своим мнением о стратегии выступления красно-белых в оставшихся матчах текущего сезона.
Фото: ФК "Спартак"