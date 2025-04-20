Кузнецов — о долгах "Химок": зачем подписывать игроков, если не можете платить?

Наставник медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал финансовые проблемы «Химок» и напомнил, что сам сталкивался с подобным в карьере.

Фото: ФК "Химки"





Стоит напомнить, что, согласно информации Sport Baza, Федеральная налоговая служба заблокировала счета клуба в шести банках из-за долгов на сумму 355 миллионов рублей. Кроме того, в декабре 2024 года ФИФА ввела запрет на регистрацию новых игроков до лета 2026 года.



Напомним, 18 апреля, глава РПЛ Александр Алаев встретился с игроками футбольного клуба "Химки". После этой встречи футболисты прекратили свой бойкот и вернулись к тренировкам. Из-за многомиллионных долгов и многомесячной задержки выплаты зарплат футболистам было введено внешнее управление над клубом.



После 25 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «У меня такая ситуация была в « Торпедо -ЗИЛ», когда я заканчивал. Тоже три месяца что ли не платили. Это неправильно. Для того и есть контракты, чтобы их исполнять. Зачем вы тогда подписываете футболистов и подписываете соглашения, если не можете их условия выполнять? Футболисты действуют по регламенту. Я не могу сказать, нужны «Химки» РПЛ или нет, здесь все зависит от хозяев и инвесторов. Если условия лицензирования выполняются, какие могут быть вопросы. Но никому не понравится, когда внутри клуба постоянные конфликты — ни руководителям, ни футболистам», — заявил Кузнецов « РБ Спорт ».Стоит напомнить, что, согласно информации Sport Baza, Федеральная налоговая служба заблокировала счета клуба в шести банках из-за долгов на сумму 355 миллионов рублей. Кроме того, в декабре 2024 года ФИФА ввела запрет на регистрацию новых игроков до лета 2026 года.Напомним, 18 апреля, глава РПЛ Александр Алаев встретился с игроками футбольного клуба "Химки". После этой встречи футболисты прекратили свой бойкот и вернулись к тренировкам. Из-за многомиллионных долгов и многомесячной задержки выплаты зарплат футболистам было введено внешнее управление над клубом.После 25 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.