Форвард ЦСКА извинился за удаление в матче против "Динамо"

Я хотел бы попросить прощения у болельщиков. Я подвел команду. Хочу приносить пользу ЦСКА и приносить всего себя клубу.
Нам очень больно проигрывать матчи, мы хотим побеждать. Мы едем в Калининград и хотим вернуть свою игру, побеждать в следующих матчах", - сказал Гонду.
В воскресенье, 8 марта, состоялось московское дерби между ЦСКА и "Динамо" в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась разгромным поражением хозяев поля со счетом 1:4.
Напомним, с 17-й минуты "армейцы" играли в меньшинстве после прямого удаления нападающего Лусиано Гонду.
14 марта красно-синие сыграют на выезде против "Балтики". Встреча 21-го тура чемпионата России пройдет на "Ростех Арене" в Калининграде. Начало - в 20:30 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"