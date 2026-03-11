Матчи Скрыть

Форвард ЦСКА извинился за удаление в матче против "Динамо"

Форвард ЦСКА Лусиано Гонду высказался о своем удалении в матче 20-го тура РПЛ с "Динамо" (1:4).
Фото: ПФК ЦСКА
Я хотел бы попросить прощения у болельщиков. Я подвел команду. Хочу приносить пользу ЦСКА и приносить всего себя клубу.

Нам очень больно проигрывать матчи, мы хотим побеждать. Мы едем в Калининград и хотим вернуть свою игру, побеждать в следующих матчах", - сказал Гонду.

В воскресенье, 8 марта, состоялось московское дерби между ЦСКА и "Динамо" в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась разгромным поражением хозяев поля со счетом 1:4.

Напомним, с 17-й минуты "армейцы" играли в меньшинстве после прямого удаления нападающего Лусиано Гонду.

14 марта красно-синие сыграют на выезде против "Балтики". Встреча 21-го тура чемпионата России пройдет на "Ростех Арене" в Калининграде. Начало - в 20:30 по московскому времени.

Источник: "Чемпионат"

