"ЦСКА предстоит тяжелый матч против лучшей защиты в РПЛ". Челестини - о предстоящей игре

"Нам предстоит тяжелый матч против лучшей защиты в лиге. Очень сложно им забить.
Очевидно, мы должны были внимательны к атакам и стандартам. "Балтика" использует простую и практичную игру, она может принести результат. Мы понимаем, что надо хорошо атаковать и адаптироваться", - сказал Челестини.
В субботу, 14 марта, московский ЦСКА сыграет в гостях против "Балтики" в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет в Калининграде на стадионе "Ростех Арена". Стартовый свисток запланирован на 20:30 по столичному времени.
В прошлом туре команда Фабио Челестини проиграла на своем поле "Динамо" с крупным счетом 1:4. Это поражение стало для "армейцев" тертьим подряд в текущем чемпионате.
На данный момент красно-синие занимают 4-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 36 набранных очков.
