Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Байер
20:45
АрсеналНе начат
Буде-Глимт
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
ПСЖ
23:00
ЧелсиНе начат

"ЦСКА предстоит тяжелый матч против лучшей защиты в РПЛ". Челестини - о предстоящей игре

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Балтики" в 21-м туре чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА
"Нам предстоит тяжелый матч против лучшей защиты в лиге. Очень сложно им забить.

Очевидно, мы должны были внимательны к атакам и стандартам. "Балтика" использует простую и практичную игру, она может принести результат. Мы понимаем, что надо хорошо атаковать и адаптироваться", - сказал Челестини.

В субботу, 14 марта, московский ЦСКА сыграет в гостях против "Балтики" в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет в Калининграде на стадионе "Ростех Арена". Стартовый свисток запланирован на 20:30 по столичному времени.

В прошлом туре команда Фабио Челестини проиграла на своем поле "Динамо" с крупным счетом 1:4. Это поражение стало для "армейцев" тертьим подряд в текущем чемпионате.

На данный момент красно-синие занимают 4-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 36 набранных очков.

Источник: "Чемпионат"

