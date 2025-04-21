«Погода будет нелётная, нефутбольная. В субботу ожидаются самые сложные метеоусловия после летней жары. Парочку дней будет +25, а потом резкий обвал. В субботу как раз северные ветры будут поставлять холодные массы воздуха. В течение дня температура не превысит +5 или +10 градусов. Вечером будет похолодание до нуля. К аномальным дождям могут перемешиваться заряды мокрого снега. Снег не будет оставаться на земле, но погода будет сложной. Из-за ветра будет казаться, что погода градуса на три ниже, чем есть на самом деле», — отметил Тишковец «Чемпионату».
Матче первого круга Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА прошел 2 ноября. Встреча состоялась на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена», и красно-белые одержали победу со счётом 2:0. Голы забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.
После 25 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. ЦСКА идет следом за красно-белыми, расположившись на четвертом мест и имея 48 очков в своем активе.
26 апреля состоится матч между «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых, «Лукойл Арена».
Матч "Спартак" — ЦСКА пройдёт в условиях резкого похолодания
Ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец сообщил, что в субботу, 26 апреля, Москву ждёт резкое похолодание.
Фото: ФК ЦСКА