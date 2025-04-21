- Никто лёгкой жизни в этом матче не предвидел. Я не вижу ничего удивительного в том, что в игре не выявили победителя. Самара вообще могла увезти три очка. Они очень хорошо выбегали в быстрые атаки, хорошо действовали на встречных курсах. Мне кажется, что в концовке они даже посвежее выглядели, - приводит слова Алдонина Metaratings.ru.
Матч 25 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Крылья Советов" прошёл 20 апреля на московской "ВЭБ Арене" и завершился вничью со счётом 1:1. На 69-й минуте игры первый гол в этой встрече забил нападающий красно-синих Секу Койта. Пять минут спустя форвард волжан Иван Сергеев реализовал пенальти и сравнял счёт.
ЦСКА с 48 очками в 25 матчах занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, "Крылья Советов" набрали 27 очков и находятся на одиннадцатой строчке.
Алдонин: никто лёгкой жизни для ЦСКА не предвидел, Самара вообще могла увезти три очка
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал результат домашнего матча красно-синих с самарскими "Крыльями Советов" в 25 туре РПЛ (1:1).
Фото: "Чемпионат"