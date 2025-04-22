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Галактионов: "Локомотив" сам себе ставит задачу в Кубке России. Мы внутри команды считаем, что можем выиграть

Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов заявил, что команда самостоятельно поставила перед собой задачу побороться за победу в Кубке России.
Фото: ФК "Локомотив"
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал приоритеты команды на концовку сезона. По словам наставника, железнодорожники сами внутри коллектива определили для себя цель побороться за трофей в Кубке России, а не потому, что это навязывается извне.

"Мы сами себе ставим задачу в Кубке России. Не потому, что кто-то свыше так говорит, мы сами внутри команды считаем, что можем выиграть", — отметил Галактионов.

При этом тренер подчеркнул, что списывать команду со счетов в борьбе за медали РПЛ не стоит: турнирная ситуация остается непредсказуемой, и каждый матч может преподнести сюрпризы. "Не стоит так же уверенно говорить, что невозможно зацепиться за призовую тройку в чемпионате. Вы же видите, каждый матч в РПЛ абсолютно непредсказуем, теряют очки все", — добавил специалист.

В полуфинале Пути регионов Кубка России "Локомотив" сыграет с "Ростовом" 30 апреля в Москве. А уже 26 апреля эти же соперники встретятся в рамках следующего тура РПЛ. Сейчас железнодорожники занимают шестое место в чемпионате, набрав 44 очка.

Источник: "Матч ТВ"

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