Смолов проиграл миллион рублей уже на шестой минуте финала Лиги чемпионов

Фёдор Смолов неудачно начал просмотр финального матча Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом".
Фото: УЕФА
Бывший нападающий сборной России лишился крупной суммы практически сразу после стартового свистка. Ранее футболист сообщил в своём телеграм-канале, что поставил один миллион рублей на то, что лондонская команда не сможет отличиться в основное время встречи.

Однако этот прогноз оказался неудачным уже в дебюте игры. На шестой минуте Кай Хаверц отправил мяч в ворота "ПСЖ" и вывел "Арсенал" вперёд.

