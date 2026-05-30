Бывший нападающий сборной России лишился крупной суммы практически сразу после стартового свистка. Ранее футболист сообщил в своём телеграм-канале, что поставил один миллион рублей на то, что лондонская команда не сможет отличиться в основное время встречи.
Однако этот прогноз оказался неудачным уже в дебюте игры. На шестой минуте Кай Хаверц отправил мяч в ворота "ПСЖ" и вывел "Арсенал" вперёд.
Смолов проиграл миллион рублей уже на шестой минуте финала Лиги чемпионов
Фёдор Смолов неудачно начал просмотр финального матча Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом".
