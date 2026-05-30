Впервые за 10 лет финал Лиги чемпионов дошёл до дополнительного времени

Основного времени оказалось недостаточно, чтобы определить победителя Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
Фото: Getty Images
Матч между "ПСЖ" и "Арсеналом" перешёл в экстра-таймы при счёте 1:1.

Таким образом, болельщики увидели редкое для решающих матчей главного еврокубка событие. В последний раз дополнительное время в финале турнира потребовалось десять лет назад.

Предыдущий подобный случай был зафиксирован в сезоне-2015/2016, когда судьбу трофея оспаривали мадридские "Реал" и "Атлетико". Тогда основное и дополнительное время завершились вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался "Реал" - 5:3.

