Сафонов стал единственным изменением в составе "ПСЖ" по сравнению с прошлогодним финалом ЛЧ

Тренерский штаб "ПСЖ" практически полностью сохранил сочетание игроков, которое принесло команде победу в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

Как сообщает Opta Sports,парижан на финал турнира с "Арсеналом" отличается от прошлогоднего решающего матча против "Интера" лишь одной позицией.Единственным новым футболистом в основе стал российский голкипер Матвей Сафонов. Он занял место Джанлуиджи Доннаруммы, который после прошлого сезона покинул французский клуб и продолжил карьеру в "Манчестер Сити".В предыдущем финале Лиги чемпионов парижане разгромили "Интер" со счётом 5:0.