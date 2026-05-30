Сафонов стал единственным изменением в составе "ПСЖ" по сравнению с прошлогодним финалом ЛЧ

Тренерский штаб "ПСЖ" практически полностью сохранил сочетание игроков, которое принесло команде победу в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
Как сообщает Opta Sports, стартовый состав парижан на финал турнира с "Арсеналом" отличается от прошлогоднего решающего матча против "Интера" лишь одной позицией.

Единственным новым футболистом в основе стал российский голкипер Матвей Сафонов. Он занял место Джанлуиджи Доннаруммы, который после прошлого сезона покинул французский клуб и продолжил карьеру в "Манчестер Сити".

В предыдущем финале Лиги чемпионов парижане разгромили "Интер" со счётом 5:0.

