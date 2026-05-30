Быстров - о ЧМ-2026: лучше на рыбалку съезжу

Владимир Быстров признался, что не испытывает интереса к Чемпионату мира-2026, поскольку на нём не выступит национальная команда.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению экс-игрока сборной России, в нынешних обстоятельствах он найдёт для себя более интересные занятия, чем просмотр матчей мундиаля.

- Предстоящий чемпионат мира у меня вообще никакого интереса не вызывает. Мне делать что ли нечего туда ехать – лучше на рыбалку съезжу, это сто процентов интереснее, - цитирует Быстрова Sport24.

Российская команда остаётся вне международных соревнований с 2022 года. Чемпионат мира начнётся 11 июня, а финал запланирован на 19 июля. В матче-открытии сыграют Мексика и ЮАР.

