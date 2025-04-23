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Молодой бразилец "Зенита" Педро попал в сферу интересов клубов из Ла Лиги

19-летний атакующий полузащитник «Зенита» Педро может продолжить карьеру в Испании.
Фото: ФК "Зенит"
По информации «Евро-Футбол.Ру», несколько клубов Ла Лиги следят за выступлениями бразильца, однако переговоры пока находятся на ранней стадии.

Педро присоединился к «Зениту» в феврале 2024 года, перейдя из «Коринтианса» за 9 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий сыграл 21 матч в Российской Премьер-Лиге, забив 3 гола и отдав 2 голевые передачи, а также принял участие в 9 матчах Кубка России, где записал на свой счет 5 результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года. Согласно рейтингу портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 19-летнего бразильца составляет 10 миллионов евро.

После 25 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 55 очка. «Зенит» занимает вторую строчку с 53 очками.

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