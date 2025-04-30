"С Абдулкадыровым контракт в любом случае будет продлен, это даже не обсуждается. К этому уже есть предпосылки", - приводит слова Бабаева "РИА Новости".
20-летний центральный защитник Джамалутдин Абдулкадыров с 14 лет выступает за команды клубной системы московского ЦСКА. 26 апреля в матче 26-го тура РПЛ с московским "Спартаком" игрок, который в прошлом году с красно-синими стал победителем Молодёжной футбольной лиги, дебютировал в составе основной команды "армейцев".
Бабаев анонсировал продление контракта с воспитанником ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев анонсировал продление контракта с защитником Джамалутдином Абдулкадыровым.
Фото: ПФК ЦСКА