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Бабаев анонсировал продление контракта с воспитанником ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев анонсировал продление контракта с защитником Джамалутдином Абдулкадыровым.
Фото: ПФК ЦСКА
"С Абдулкадыровым контракт в любом случае будет продлен, это даже не обсуждается. К этому уже есть предпосылки", - приводит слова Бабаева "РИА Новости".

20-летний центральный защитник Джамалутдин Абдулкадыров с 14 лет выступает за команды клубной системы московского ЦСКА. 26 апреля в матче 26-го тура РПЛ с московским "Спартаком" игрок, который в прошлом году с красно-синими стал победителем Молодёжной футбольной лиги, дебютировал в составе основной команды "армейцев".

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