Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
1 - 1 1 1
ОренбургЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
2 - 1 2 1
КАМАЗЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Сочи
5 - 1 5 1
Арсенал ТулаЗавершен
Чайка
0 - 3 0 3
АланияЗавершен
Балтика
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
1 - 0 1 0
ФулхэмЗавершен
Эвертон
2 - 2 2 2
ИпсвичЗавершен
Лестер
2 - 0 2 0
СаутгемптонЗавершен
Арсенал
1 - 2 1 2
БорнмутЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
4 - 2 4 2
ОсасунаЗавершен
Лас-Пальмас
2 - 3 2 3
ВаленсияЗавершен
Вальядолид
1 - 2 1 2
Барселона2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
1 - 2 1 2
УдинезеЗавершен
Парма
0 - 1 0 1
КомоЗавершен
Лечче
0 - 1 0 1
НаполиЗавершен
Интер
1 - 0 1 0
Верона2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
4 - 4 4 4
ХоффенхаймЗавершен
РБ Лейпциг
3 - 3 3 3
БаварияЗавершен
Санкт-Паули
0 - 1 0 1
ШтутгартЗавершен
Унион
2 - 2 2 2
ВердерЗавершен
Боруссия Д
4 - 0 4 0
ВольфсбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Страсбург
2 - 1 2 1
ПСЖЗавершен
Тулуза
2 - 1 2 1
РеннЗавершен
Сент-Этьен
0 - 1 0 1
Монако2 тайм

Галактионов объяснил, почему в стартовом составе "Локомотива" выпустил 11 россиян

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов ответил на вопрос, почему команда в матче 27-го тура РПЛ с "Оренбургом" вышла чисто российским составом.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мы на этом не акцентировали внимание. Выбор будет отдаваться ребятам, которые на сегодняшний день готовы и сильнее, вне зависимости от их паспорта", - приводит слова Галактионова "Матч ТВ".

Московский "Локомотив" 3 мая на своем поле провёл матч 28-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 с "Оренбургом". Встреча завершилась вничью 1:1.

Благодаря этому результату "железнодорожники" набрали 46 очков и продолжили занимать шестое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Михаила Галактионова 11 мая в гостях сыграет против воронежского "Факела". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится