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Агент Николаев: Личка готов продолжить тренировать в России

Тренер Марцел Личка рассмотрит варианты работы в России, сообщил представитель чешского специалиста Анатолий Николаев.
Фото: ФК "Динамо"
"Пока Марцел отдыхает, тема другой работы не поднимается. Даже если что?то будет поступать, до конца мая надо отдохнуть. В России он сделал определенное имя, поэтому не могу такое исключать, - сказал Николаев "Матч ТВ".

Личка в России работал главным тренером "Оренбурга" и московского "Динамо". Бело-голубые на этой неделе отправили чеха в отставку в связи с неудовлетворительными результатами. Под его руководством "динамовцы" дошли до полуфинала Кубка России в Пути регионов и занимают пятое место в РПЛ.

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