"Пока Марцел отдыхает, тема другой работы не поднимается. Даже если что?то будет поступать, до конца мая надо отдохнуть. В России он сделал определенное имя, поэтому не могу такое исключать, - сказал Николаев "Матч ТВ".
Личка в России работал главным тренером "Оренбурга" и московского "Динамо". Бело-голубые на этой неделе отправили чеха в отставку в связи с неудовлетворительными результатами. Под его руководством "динамовцы" дошли до полуфинала Кубка России в Пути регионов и занимают пятое место в РПЛ.
Агент Николаев: Личка готов продолжить тренировать в России
Тренер Марцел Личка рассмотрит варианты работы в России, сообщил представитель чешского специалиста Анатолий Николаев.
Фото: ФК "Динамо"