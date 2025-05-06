"У "Ростова" и "Рубина" своя борьба друг с другом в середине турнирной таблицы. И мы, и казанцы, ни на медали не претендуем, ни за выживание не боремся. Но у нас тоже будет принципиальный и очень интересный матч", – сказал Байрамян "РБ Спорт".
"Ростов" занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги с 38 очками в 27 матчах. "Рубин" идет на седьмой строчке и опережает ростовчан на один балл. В 28-м туре чемпионата команды сыграют в очном поединке в Казани.
Байрамян: у "Ростова" и "Рубина" своя борьба в турнирной таблице
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян поделился ожиданиями от матча с "Рубином" в предстоящем 28-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"