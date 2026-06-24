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Агент Уткина прокомментировал возвращение полузащитника в "Краснодар"

Тимофей Бердышев, агент Даниила Уткина, высказался о возвращении игрока в родной клуб.
Фото: ФК "Краснодар"
"Даниил из всех вариантов, которые были, изначально склонялся к "Краснодару".

Он рад вернуться в топ-клуб, давший ему возможность заниматься тем любимым делом, которым он занимается до сих пор.

Даниил доволен, позитивные эмоции. Настрой рабочий и хороший, поэтому все хорошо", - сказал агент.

"Краснодар" официально объявил о возвращении в клуб Даниила Уткина в минувшую пятницу, 19 июня.

Уткин - является воспитанником Академии "быков". Полузащитник присоединился к краснодарцам в качестве свободного агента и подписал контракт до лета 2029 года.

Напомним, в прошлом сезоне 26-летний хавбек выступал на правах аренды за калининградскую "Балтику" и московское "Торпедо".

Источник: TIU

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