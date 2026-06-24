Агент Уткина прокомментировал возвращение полузащитника в "Краснодар"

Тимофей Бердышев, агент Даниила Уткина, высказался о возвращении игрока в родной клуб.

Фото: ФК "Краснодар"

Он рад вернуться в топ-клуб, давший ему возможность заниматься тем любимым делом, которым он занимается до сих пор.