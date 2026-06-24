Агент Уткина прокомментировал возвращение полузащитника в "Краснодар"

Он рад вернуться в топ-клуб, давший ему возможность заниматься тем любимым делом, которым он занимается до сих пор.
Даниил доволен, позитивные эмоции. Настрой рабочий и хороший, поэтому все хорошо", - сказал агент.
"Краснодар" официально объявил о возвращении в клуб Даниила Уткина в минувшую пятницу, 19 июня.
Уткин - является воспитанником Академии "быков". Полузащитник присоединился к краснодарцам в качестве свободного агента и подписал контракт до лета 2029 года.
Напомним, в прошлом сезоне 26-летний хавбек выступал на правах аренды за калининградскую "Балтику" и московское "Торпедо".
Источник: TIU