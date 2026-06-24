Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Панама
0 - 1 0 1
ХорватияЗавершен
Колумбия
1 - 0 1 0
ДР КонгоЗавершен
Босния и Герцеговина
22:00
КатарНе начат
Швейцария
22:00
КанадаНе начат

Футболист "Спартака" может продолжить карьеру в "Крыльях Советов"

Полузащитника "Спартака" предложили "Крыльям Советов".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, представители полузащитника "Спартака" Антона Зиньковского предложили футболиста "Крыльям Советов". Самарцы раздумывают над предложением и рассматривают других игроков.

В сезоне-2025/26 полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский выступал на правах аренды за "Сочи". В составе южан он вышел на поле в 31 встрече во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Ранее он был игроком самарцев, а также выступал за "Чертаново". На счету полузащитника три матча в составе сборной России.

Источник: Sport24.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится