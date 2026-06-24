Смородская - о переходе Джикии в "Локомотив": Месси тоже возрастной!

- Я считаю, Джикия хороший футболист. Это отличное приобретение для "Локомотива". Думаю, сможет заиграть в основном составе.
Возраст? У нас Месси тоже возрастной! Шучу, конечно, я их не сравниваю, - приводит слова Смородской "СЭ".
Сегодня, 24 июня, московский "Локомотив" объявил о подписании Георгия Джикии, контракт с центральным защитником рассчитан до лета 2027 года. Напомним, что в прошлом сезоне Джикия выступал за турецкий "Антальяспор" - в его составе россиянин вышел на поле в 17 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.
Ранее он был игроком подмосковных "Химок", московского "Спартака", нальчикского "Спартака" и пермского "Амкара". В ноябре текущего года россиянину исполнится 33 года.