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Смородская - о переходе Джикии в "Локомотив": Месси тоже возрастной!

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала переход Георгия Джикии в стан "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Смородской, Джикия - отличное приобретение для "Локомотива".

- Я считаю, Джикия хороший футболист. Это отличное приобретение для "Локомотива". Думаю, сможет заиграть в основном составе.

Возраст? У нас Месси тоже возрастной! Шучу, конечно, я их не сравниваю, - приводит слова Смородской "СЭ".

Сегодня, 24 июня, московский "Локомотив" объявил о подписании Георгия Джикии, контракт с центральным защитником рассчитан до лета 2027 года. Напомним, что в прошлом сезоне Джикия выступал за турецкий "Антальяспор" - в его составе россиянин вышел на поле в 17 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Ранее он был игроком подмосковных "Химок", московского "Спартака", нальчикского "Спартака" и пермского "Амкара". В ноябре текущего года россиянину исполнится 33 года.

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