Глушенков - о Европе: я бы поехал в большой клуб, в средний - нет. Не люблю проигрывать

- Что касается топ-5 лиг Европы, то в большой клуб я бы поехал. А в какой-то средний — нет. Я не люблю проигрывать.
Зачем мне ехать туда, где я буду проигрывать или выигрывать только каждый четвертый матч? - приводит слова Глушенкова "СЭ".
Максим Глушенков выступает за петербургский "Зенит" с июля 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 60 матчей и записал на свой счет 22 забитых мяча и 17 результативных передач. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года, рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро. Ранее он был игроком московского "Локомотива".
Напомним, что по итогам минувшего сезона петербуржцы стали чемпионами России в седьмой раз за последние восемь лет.