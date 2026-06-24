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Глушенков - о Европе: я бы поехал в большой клуб, в средний - нет. Не люблю проигрывать

Нападающий "Зенита" Максим Глушенков ответил на вопрос о возможном переходе в европейский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Глушенкова, он бы согласился на переход в большой европейский клуб.

- Что касается топ-5 лиг Европы, то в большой клуб я бы поехал. А в какой-то средний — нет. Я не люблю проигрывать.

Зачем мне ехать туда, где я буду проигрывать или выигрывать только каждый четвертый матч? - приводит слова Глушенкова "СЭ".

Максим Глушенков выступает за петербургский "Зенит" с июля 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 60 матчей и записал на свой счет 22 забитых мяча и 17 результативных передач. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года, рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро. Ранее он был игроком московского "Локомотива".

Напомним, что по итогам минувшего сезона петербуржцы стали чемпионами России в седьмой раз за последние восемь лет.

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