Глушаков - о футболке Месси: если предложат миллиард рублей, тогда подумаем

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- Пока ни за сколько не готов расстаться с ней. Такой суммы пока нет. Если предложат миллиард рублей, тогда подумаем, ха-ха, - приводит слова Глушакова Sport24

По словам Глушакова, он не готов расставаться с футболкой Месси ни за какую сумму.Ранее Денис Глушаков рассказал, что ему предлагали два миллиона рублей за футболку Лионеля Месси. Глушаков и Месси обменялись футболками в перерыве товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1), встреча проходила в Москве в 2017 году.Напомним, что ранее Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, побив рекорд Мирослава Клозе.