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Глушаков - о футболке Месси: если предложат миллиард рублей, тогда подумаем

Экс-игрок сборной России Денис Глушаков высказался о возможной продаже футболки Лионеля Месси.
Фото: Global Look Press
По словам Глушакова, он не готов расставаться с футболкой Месси ни за какую сумму.

- Пока ни за сколько не готов расстаться с ней. Такой суммы пока нет. Если предложат миллиард рублей, тогда подумаем, ха-ха, - приводит слова Глушакова Sport24.

Ранее Денис Глушаков рассказал, что ему предлагали два миллиона рублей за футболку Лионеля Месси. Глушаков и Месси обменялись футболками в перерыве товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1), встреча проходила в Москве в 2017 году.

Напомним, что ранее Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, побив рекорд Мирослава Клозе.

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