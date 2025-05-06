- Все шансы стать чемпионами у команды есть. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Нужно сделать всё возможное, чтобы не упустить свой шанс выиграть первый трофей в истории клуба, - сказал Илья корреспонденту "Совспорта".
На данный момент команда Мурада Мусаева является лидером в чемпионате Российской Премьер-Лиги имея в своем активе 61 очко. В следующем туре чёрно-зелёные на выезде встретятся с московским ЦСКА. Игра состоится 10 мая.
Абаев - о "Краснодаре": все шансы стать чемпионами у команды есть
Экс-голкипер "Краснодара" Илья Абаев рассказал о шансах "быков" на золотые медали чемпионата.
Фото: "Чемпионат"