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Канчельскис считает, что Дзюба может усилить любой клуб РПЛ

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заявил, что нападающий "Акрона" Артем Дзюба может усилить любой клуб в РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
"Дзюба проводит хороший сезон. Он бы пригодился командам с четвёртого по седьмое место. Тот же "Локомотив" он бы не ослабил, но у Дзюбы там были свои ситуации. В целом, он смог бы усилить любой клуб РПЛ", – сказал Канчельскис Metaratings.

Дзюба нынешний сезон проводит в "Акроне", за который забил девять голов и отдал пять ассистов в 19 матчах чемпионата. В конце июня нападающий станет свободным агентом и сможет перейти в любой клуб.

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