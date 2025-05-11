"Дзюба проводит хороший сезон. Он бы пригодился командам с четвёртого по седьмое место. Тот же "Локомотив" он бы не ослабил, но у Дзюбы там были свои ситуации. В целом, он смог бы усилить любой клуб РПЛ", – сказал Канчельскис Metaratings.
Дзюба нынешний сезон проводит в "Акроне", за который забил девять голов и отдал пять ассистов в 19 матчах чемпионата. В конце июня нападающий станет свободным агентом и сможет перейти в любой клуб.
Канчельскис считает, что Дзюба может усилить любой клуб РПЛ
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заявил, что нападающий "Акрона" Артем Дзюба может усилить любой клуб в РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"