«Я этот театр мимики и жестов со стороны «Спартака» не очень понимаю. Не обращал внимания, что они там машут, — цитирует Гусева «Чемпионат».
«Динамо» открыло счет на 7-й минуте встречи — Хорхе Карраскаль уверенно реализовал пенальти. На 31-й минуте преимущество хозяев удвоил Данил Глебов. Эта победа позволила бело-голубым обойти красно-белых в таблице и подняться на четвёртое место с 53 очками. У «Спартака» после 28 туров — 51 балл и пятое место.
Гусев — о реакции Станковича: этот театр мимики и жестов со стороны "Спартака" не очень понимаю
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о жестах и эмоциях наставника «Спартака» Деяна Станковича во время матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).
Фото: скриншот "Матч ТВ"